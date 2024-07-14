Газзаев оценил приобретение «Зенита» в лице Глушенкова

Валерий Газзаев, известный российский тренер, высказался о дебюте Максима Глушенкова за «Зенит».

Напомним, Глушенков, перешедший в клуб с берегов Невы в летнее межсезонье, дебютировал за питерцев в субботу в матче с «Краснодаром» (4:2) и записал на свой счёт два забитых мяча. Полузащитник был признан лучшим игроком этого поединка.

- Я думаю, что Глушенков – это отличное приобретение. Он провёл хороший прошлый сезон за «Локомотив», был одним из лидеров команды. Он очень органично вписался в состав «Зенита», - передаёт слова экс-тренера ЦСКА Metaratings.