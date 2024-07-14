Ерохин: «Глушенков показал, что усилит «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин оценил игру нападающего команды Максима Глушенкова.

13 июля «сине-бело-голубые» одержали победу над «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Игра завершилась со счетом 4:2. В своем дебютном матче Глушенков оформил дубль и был признан лучшим футболистом встречи.

«В Суперкубке с «Краснодаром» он показал, что усилит «Зенит», поэтому уверен — все должно сложиться хорошо», — приводит слова Ерохина «Чемпионат».

20 июля «Зенит» встретится в гостях с «Крыльями Советов» в рамках первого тура нового розыгрыша чемпионата России. Начало матча — в 17:30 по мск.