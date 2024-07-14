Тренер «Зенита»: «Сделаем всё, чтобы победить в следующем сезоне»

Виллиам де Оливейраm помощник Сергея Семака в петербургской команде, дал свой комментарий о борьбе за золотые медали в новом сезоне.

Специалист не считает, что у питерцев в предстоящем розыгрыше не будет конкурентов в чемпионате.

- Не будет конкурентов? Это не так. Мы все понимаем, что в России очень сложный чемпионат. Здесь трудно побеждать. Мы сделаем всё, чтобы победить в новом сезоне, но чемпионат очень сложный, - передаёт слова бразильского тренера «Матч ТВ».

Напомним, в прошлом сезоне «Зенит» оформил чемпионство, победив в последнем туре «Ростов». Это шестой титул для клуба с берегов Невы подряд. Новый розыгрыш РПЛ «Зенит» начнёт 20 июля – их соперником в первом туре будут «Крылья Советов».