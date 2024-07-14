Хлестов не считает возможный уход Соболева потерей для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о возможном трансфере форварда столичного клуба Александра Соболева в «Зенит».

«Потенциальный уход Соболева вряд ли потеря для «Спартака», ведь незаменимых нет. Есть два молодых, пусть они доказывают. А Соболев, наверное, уже иссяк», — приводит слова Хлестова «Чемпионат».

По мнению эксперта, Соболев просто надеется на удачу, но форвард должен хоть что-то делать на поле сам.

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спартаком» по возможному трансферу 27-летнего Соболева, который выступает за «красно-белых» с 2020 года.