Андрей Мостовой объяснил, почему входит в новый сезон с огромной мотивацией

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой признался, что очень мотивирован на новый сезон.

«С огромной мотивацией сейчас. Почему она такая? Прошлый сезон для меня был плохим. Вот теперь пора проснуться», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В прошлом сезоне 26-летний Мостовой появился на поле в 30 встречах с учетом всех турниров, забил три мяча и стал автором двух ассистов.

13 июля «Зенит» начал новый сезон матчем против «Краснодара» за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2. Мостовой провел на поле 61 минуту и не отметился голевыми действиями.