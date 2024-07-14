Экс-игрок «Спартака» высказался о шансах клуба в борьбе за чемпионство

Дмитрий Хлестов, в прошлом игрок «красно-белых», оценил перспективы столичной команды в борьбе за золотые медали в новом сезоне.

- Я не очень слежу за «Спартаком». В прошлом сезоне я сказал: «Спартак», наверное, опять будет за своё пятое место биться. Вчера посмотрел «Зенит» - бороться будет тяжело. Не уверен, что «Зенит» легко отдаст титул, - передаёт слова Хлестова «Чемпионат».

Напомним, «красно-белые» в минувшем сезоне финишировали на пятой строчке в таблице, отстав от лидирующей строчки на семь баллов. Новый сезон стартует для коллектива Станковича через неделю – в первом туре РПЛ их соперником станет «Оренбург», начало встречи запланировано на 17:30 по мск.