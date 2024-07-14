Созин: «Семак хочет спасти Глушенкова за его высказывания»

Футбольный эксперт и бывший представитель комитета по этике подверг критике наставника «Зенита» Сергея Семака за то, что тренер встал на защиту Максима Глушенкова.

Напомним, ранее Глушенков, пополнивший состав петербургской команды этим летом, назвал клоунами тех болельщиков, которые его критикуют. Семак защитил своего игрока, заявив, что клоуны - это не самое обидное высказывание.

- Семак хочет спасти Глушенкова за его высказывания. Но этим он оказывает ему медвежью услугу, ведь в нашей стране слово «клоуны» – это оскорбление. И вряд ли Семак считает, что Глушенков прав, оскорбляя людей, - передаёт слова Андрея Созина «Чемпионат».