Горшков — о завоевании трофея: «Это самые большие эмоции, которые я получал от футбола»

Защитник «Зенита» Юрий Горшков высказался после победного матча с «Краснодаром» в рамках OLIMPBET Суперкубка России.

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу команды Сергея Семака.

«Эмоции от победы в Суперкубке с «Зенитом» — самые большие, которые я получал от футбола. Я сравнил бы эти эмоции с теми, которые испытал, когда у меня родился ребенок», — приводит слова Горшкова Sport24.

Напомним, Горшков присоединился к «Зениту» текущим летом, перебравшись из самарских «Крыльев Советов».

В первом туре нового сезона РПЛ «Зенит» встретится в гостях с «Крыльями Советов». Игра пройдет 20 июля.