Мостовой: Уже в «Крыльях» было видно, что Глушенков — талантливый парень

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об игре нападающего Максима Глушенкова в дебютном матче за «Зенит».

Мостовой заявил, что симпатизировал Глушенкову, когда тот выступал еще за «Крылья Советов». При этом эксперт считает, что в «Зените» футболист сможет раскрыть себя еще больше.

— Когда ты играешь рядом с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Дугласом, начинаешь раскрываться по-другому, — приводит слова Мостового «Чемпионат».

13 июля «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча завершилась со счетом 4:2. Отметим, что Глушенков стал автором двух забитых мячей.