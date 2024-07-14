Непомнящий ответил, может ли Алип играть в основном составе «Зенита»

Известный тренер Валерий Непомнящий порассуждал на тему того, может ли защитник Нуралы Алип играть в основном составе «Зенита» в следующем сезоне.

- Не знаю. Вполне вероятно. Мне кажется, ему надо больше играть. Защитники, как и вратари, чем больше играют, тем быстрее прогрессируют, - передаёт слова Валерия Непомнящего Legalbet.

Напомним, казахстанский защитник в матче OLIMPBET Суперкубка России с «Краснодаром» появился на поле во втором займе.

В прошлом сезоне Алив принял участие в 37 встречах за «Зенит» во всех соревнованиях и отметился одним забитым мячом. Футболист выступает за питерцев с 2022 года, его трудовой договор с «сине-бело-голубыми» истекает через год.