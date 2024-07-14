Деменко дал совет Глушенкову

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко высказался Максиме Глушенкове, который в летнее трансферное окно перебрался в «Зенит» из «Локомотива». Ранее футболист называл своих хейтеров «уважаемыми клоунами». Деменко посоветовал Глушенкову не обращать внимания на критику.

«Максиму не нужно обращать внимания на критику, в этом нет смысла. Это лишь будет отвлекать его, пусть доказывает все на поле – это будет лучшим ответом», - цитирует Деменко «РБ Спорт».

Деменко добавил, что ему понравилось выступление Максима Глушенкова в битве с «Краснодаром» за суперкубок России. «Зенит» выиграл 4:2, а Глушенков стал автором двух результативных ударов.