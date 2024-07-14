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Тарханов — о возможном уходе Соболева: «Спартаку» хватит нападающих»

14 Июля 2024 • 20:45 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Экс-тренер «Спартака» Александр Тарханов поделился комментарием о комплектовании позиции форварда в стане «красно-белых».

«Сейчас практически все играют с одним центральным нападающим, поэтому зачем иметь десяток форвардов? Даже если Соболев все-таки уйдет, то «Спартаку» хватит нападающих», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Напомним, в настоящий момент у «Спартака» есть пять центральных нападающих: Александр Соболев, Шамар Николсон, Павел Мелёшин, Манфред Угальде и Виллиан Жозе.

21 июля «Спартак» проведет первый матч нового сезона РПЛ — соперником станет «Оренбург». Начало игры запланировано на 17:30 по мск.

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