Талалаев считает, что игроки «Краснодара» неправильно настроились на матч с «Зенитом»

Андрей Талалаев, экс-наставник ряда российских клубов, высказался о поражении «Краснодара» в OLIMPBET Суперкубке России от «Зенита».

Напомним, встреча прошла в субботу и завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 4:2.

- «Зенит» заслуженно забрал пятый титул Суперкубка подряд. «Краснодар» вышел на поле с такой отдачей… Не знаю, я бы загнал игроков так, что не можете сами играть, так хотя бы не дайте другим играть. Но проигрывать 0:3 в первом тайме… - сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля, «быки» в первом туре сыграют в гостях с «Ахматом», а «Зенит» - с «Крыльями Советов».