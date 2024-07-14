Ташуев: «Глушенков — один из лучших атакующих футболистов в России»

Бывший наставник «Факела» Сергей Ташуев оценил игру нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Краснодаром».

Напомним, встреча OLIMPBET Суперкубка России завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 2:0. Глушенков оформил дубль и был признан лучшим игроком матча.

«Сейчас «Локомотив» кусает локти, и это мягко сказано, из-за ухода Глушенкова. Он один из лучших атакующих футболистов в России. Это явное усиление для «Зенита», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

Специалист считает, что Глушенков может набрать еще больше результативных очков в новом клубе, ведь в «Зените» собраны игроки более высокого уровня.

Текущим летом «Зенит» выкупил 24-летнего Глушенкова у «Локомотива» за шесть миллионов евро. Игрок заключил контракт с «сине-бело-голубыми» на четыре года.