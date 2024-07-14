Черчесов: «Результат с «Зенитом» – звоночек для «Краснодара»

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал результат матча за OLIMPBET Суперкубок России. Сошлись вечером 13 июля в Волгограде «Зенит» и «Краснодар», питерцы уверенно победили – 4:2.

«У «Краснодара» не хватало некоторых игроков. Игроки «Зенита» были сосредоточены. Бразильцы также качественно отработали. Рад за Семака и Александра Медведева. Все по делу. Для «Краснодара» этот матч – звоночек, нужно делать выводы», - говорит Черчесов телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» выиграл в прошлом сезоне РПЛ, «Краснодар» до последнего был в чемпионской гонке, но стал лишь вторым благодаря победе питерцев в 30-м туре над «Ростовом» (2:1).