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«Акрон» обыграл известный турецкий клуб

14 Июля 2024 • 20:09 Комментировать
Антальяспор
2:3
Акрон
окончен

Тольяттинский «Акрон» в рамках контрольного матча победил известный турецкий клуб из Суперлиги «Антальяспор». Игра прошла в закрытом режиме и завершилась со счётом 3:2. Информация об авторах голов в составе команды из Самарской области отсутствует.

Напомним, что «Акрон» уже через неделю начнёт свой дебютный сезон в Российской премьер-лиге. Тольяттинцы сыграют в Москве в Черкизове против местного «Локомотива». Во втором туре «Акрон» также будет играть в гостях – с воронежским «Факелом».

Ранее в «Акроне» назвали задачу на исторический сезон. В прошлом сезоне клуб стал третьим в Мелбет-Первой лиге.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Антальяспор Акрон

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