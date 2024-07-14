«Акрон» обыграл известный турецкий клуб

Тольяттинский «Акрон» в рамках контрольного матча победил известный турецкий клуб из Суперлиги «Антальяспор». Игра прошла в закрытом режиме и завершилась со счётом 3:2. Информация об авторах голов в составе команды из Самарской области отсутствует.

Напомним, что «Акрон» уже через неделю начнёт свой дебютный сезон в Российской премьер-лиге. Тольяттинцы сыграют в Москве в Черкизове против местного «Локомотива». Во втором туре «Акрон» также будет играть в гостях – с воронежским «Факелом».

Ранее в «Акроне» назвали задачу на исторический сезон. В прошлом сезоне клуб стал третьим в Мелбет-Первой лиге.