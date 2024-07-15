Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что ждёт начала сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге.

«Да, я жду старта чемпионата России. Будет ли контраст после окончания чемпионата Европы? Думаю, что будет, но у нас чемпионат тоже интересный», — сказал Непомнящий.

Действующим победителем, обладателем кубка и суперкубка России является питерский «Зенит». В первом туре команда под руководством Сергея Семака сыграет против «Факела».