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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Жду начала чемпионата России, Евро-2024 скучный был» эксклюзив

15 Июля 2024 • 20:25 Комментировать

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил, что ожидает старта чемпионата России, который стартует 20 июля.

«Конечно жду. Я и Первую лигу жду, «Урал» и «Сочи» не чужие для меня команды.

Интереснее будет смотреть наш чемпионат. На Евро-2024 было лишних четыре команды, которые не показывали никакого футбола. Нивелировался чемпионат Европы из-за итого, скучный был», — сказал Тарханов.  

20 июля пройдут четыре матча, и это будет первый игровой день 1-го тура РПЛ. Сначала «Локомотив» сыграет с «Акроном», затем «Крылья Советов» примут «Зенит», «Динамо» на домашней арене проведёт матч против «Факела», и «Ростов» примет ЦСКА.
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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов РПЛ
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