Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил, что ожидает старта чемпионата России, который стартует 20 июля.

«Конечно жду. Я и Первую лигу жду, «Урал» и «Сочи» не чужие для меня команды.

Интереснее будет смотреть наш чемпионат. На Евро-2024 было лишних четыре команды, которые не показывали никакого футбола. Нивелировался чемпионат Европы из-за итого, скучный был», — сказал Тарханов.

20 июля пройдут четыре матча, и это будет первый игровой день 1-го тура РПЛ. Сначала «Локомотив» сыграет с «Акроном», затем «Крылья Советов» примут «Зенит», «Динамо» на домашней арене проведёт матч против «Факела», и «Ростов» примет ЦСКА.