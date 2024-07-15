Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Гладилин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что ожидает интересный чемпионат России, который стартует 20 июля.

«Да, конечно жду. Сейчас имеется ряд команд, которые реально могут бороться с «Зенитом». Нас ждёт интересный чемпионат», — сказал Гладилин.

20 июля пройдут четыре матча, и это будет первый игровой день 1-го тура РПЛ. Сначала «Локомотив» сыграет с «Акроном», затем «Крылья Советов» примут «Зенит», «Динамо» на домашней арене проведёт матч против «Факела», и «Ростов» примет ЦСКА.

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