Лунёв ответил, считает ли прошедший сезон лучшим в своей карьере

Голкипер столичного «Динамо» Андрей Лунёв поделился комментарием о своём лучшем сезоне.

«Он был хорошим, но не могу сказать, что лучшим. Какой сезон был лучшим, отвечу после того, как карьера завершится. Даст бог, лучший сезон — впереди», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Напомним, минувший сезон 32-летний вратарь провел в составе азербайджанского «Карабаха», который покинул свободным агентом. Лунёв сыграл в 34 встречах во всех турнирах, пропустил 43 гола и десять раз смог оставить свои ворота на замке.

Текущим летом Лунёв подписал трудовой договор с «Динамо», рассчитанный на два года.