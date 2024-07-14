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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лунёв назвал самый обидный матч в своей карьере

14 Июля 2024 • 19:37 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
20.07 20:00

Вратарь «Динамо» и сборной России Андрей Лунёв ответил на вопрос о самом обидном матче в своей карьере.

«Суперкубок с «Локомотивом», когда мы проиграли. Я там сделал результативную ошибку и лишил команду трофея», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Речь идет о матче «Зенит» - «Локомотив» (2:3), который прошел 6 июля 2019 года на домашнем стадионе «Динамо».

Напомним, Лунёв защищал цвета «сине-бело-голубых» с 2017 по 2021 год. После этого голкипер успел поиграть за немецкий «Байер» и азербайджанский «Карабах», а текущим летом он вернулся в Россию, подписав трудовой договор с московским «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Андрей Лунёв

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