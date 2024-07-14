Чистяков заявил, что не общался с руководством «Зенита» о своём будущем в клубе

Дмитрий Чистяков, права которого принадлежат «Зениту», рассказал, что не общался с руководством клуба относительно своего будущего в команде.

- Было ли общение о моём будущем в «Зените»? Нет, разговора не было. Сейчас я футболист «Зенита» и готов к работе. Время покажет, что будет дальше. Я всегда готов к конкуренции, - передаёт слова защитника «сине-бело-голубых» «РБ Спорт».

30-летний Чистяков в прошлом сезоне был в аренде в «Сочи» и провёл за клуб семь матчей, но не отметился голами и ассистами. Сочинский коллектив по итогам сезона не смог сохранить место в РПЛ на следующий сезон.

Ранее агент игрока Андрей Талаев сообщал, что футболист хочет продолжить играть за петербургскую команду.