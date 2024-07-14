Личка: «Старт сезона будет для нас очень сложным»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка предрекает своей команде достаточно сложный старт в новом футбольном сезоне.

«Первые пять туров чемпионата будут очень сложными. У нас 16-17 игроков, плюс три молодых парня. Карраскаля, Чавеса, Бальбуэны не хватает. Посмотрим, как мы выйдем из этой ситуации», - говорит специалист для «Чемпионата».

Напомним, что по итогу прошлого сезона динамовцам удалось финишировать на третьем месте, хотя борьбу за чемпионство «бело-голубые» вели до последнего тура.

В первом туре грядущего сезона РПЛ «Динамо» будет играть против «Факела» дома на «ВТБ Арене» в следующие выходные.