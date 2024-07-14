В «Акроне» озвучили задачу на дебютный сезон в РПЛ

Через неделю тольяттинский «Акрон» начнёт свой первый в истории молодого клуба сезон в Российской премьер-лиге. Гендир команды Алексей Власов назвал задачу «Акрона» на сезон.

«Первоочерёдная задача – сохраниться в РПЛ. Естественно, что хочется быть как можно выше, но основная цель – сохраниться», - говорит Власов «РБ Спорт».

Напомним, что в РПЛ «Акрон» оказался благодаря успеху в стыковых матчах. Третий клуб Мелбет-Первой лиги по итогу прошлого сезона обыграл «Урал» (3:2) по сумме двух матчей.

20 июля «Акрон» проведёт первую встречу в новом сезоне РПЛ, соперник – столичный «Локомотив» в Черкизове.

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