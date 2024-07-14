Руслан Нигматуллин: «Зенит» может всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку»

Руслан Нигматуллин, экс-игрок столичного «Спартака», порассуждал о трансферах «Зенита».

- «Зенит» может всех лидеров чемпионата купить и посадить на скамейку. Основная идея — не еврокубки, а играть в своей стране, радовать болельщиков и спонсоров. Работа над усилением не заканчивается, - передаёт слова Нигматуллина Metaratings.

Напомним, что «сине-бело-голубые» в летнее межсезонье приобрели четырёх российских футболистов – новичками клуба с берегов Невы стали Максим Глушенков, Евгений Латышонок, Сергей Волнов и Юрий Горшков.

Вчера команда Сергея Семака в матче OLIMPBET Суперкубка России взяла верх над «Краснодаром» (4:2) и завоевала трофей. В стартовом туре нового сезона РПЛ «Зенит» встретится с «Крыльями Советов», игра состоится 20 июля и начнётся в 17:30 по мск.