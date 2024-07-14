Губерниев назвал команды, которые будут конкурировать с «Зенитом»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев порассуждал о командах, которые будут конкурировать с «Зенитом» в новом сезоне. По мнению Губерниева, не стоит говорить о том, что у «Зенита» совсем не будет конкурентов.

«Не сбрасываю со счетов «Краснодар», но конкуренцию «Зениту» также составят «Динамо», «Спартак», ЦСКА и «Локомотив», даже несмотря на их зону турбулентности. Сейчас всех лихорадит, но мы давно не ждали старта РПЛ с таким нетерпением», - цитирует Губерниева Metaratings.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. При этом в прошлом чемпионате питерцы вырвались на первое место только по итогам последнего тура, воспользовавшись осечкой «Динамо»

Матчи первого тура Российской премьер-лиги пройдут с 20 по 22 июля включительно.