Босс «Зенита» - про OLIMPBET Суперкубок: «Это ещё один ответ всем злопыхателям, циникам, скептикам и так далее»

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался об открытии нового футбольного сезона в России. В субботу в матче за суперкубок страны питерцы обыграли «Краснодар» со счётом 4:2.

«Считаю, что открытие нового сезона показало – футбол в нём будет интересным. Это ещё один ответ всем злопыхателям, циникам, скептикам и так далее на тему того, что он у нас плохой», - цитирует Медведева «Матч ТВ».

Следующий матч «Зенит» проведёт в субботу, 20 июля. В этот день «сине-бело-голубые» сыграют в Самаре против «Крыльев Советов» в стартовом туре Российской премьер-лиги. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.