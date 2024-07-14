Лунёв — о целях «Динамо»: «В моём понимании, это борьба за чемпионство и Кубок»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос о целях команды в предстоящем сезоне.

«Руководство еще не озвучило команде цели на сезон. В моем понимании, это борьба за чемпионство и Кубок», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Футболист считает, что «Динамо» должно выступить не хуже, чем в прошлом сезоне.

Напомним, прошедший сезон Российской премьер-лиги «Динамо» завершило на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 56 очков. До чемпионского титула «бело-голубым» не хватило одного балла.

В первом туре нового розыгрыша РПЛ «Динамо» встретится на своем поле с «Факелом» (20 июля).