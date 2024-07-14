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Агент: Гигович ждёт предложений из топ-5 лиг эксклюзив

14 Июля 2024 • 18:18 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
20.07 20:00

Ферхат Чифчи, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о будущем своего клиента.

Ранее в СМИ появилась информация, что в услугах 22-летнего хавбека заинтересован греческий ПАОК.

«Армин не перейдет в ПАОК, несмотря на интерес к нему. Ждет ли он предложений из топ-5? Да», — заявил агент.

Напомним, Гигович принадлежит «Ростову» с октября 2020 года. Последние полтора года он провел на правах аренды за датский «Митьюлланд».

Контракт игрока с «Ростовом» рассчитан до середины следующего года. Transfermarkt оценивает стоимость боснийца в два миллиона евро.

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Ростов Армин Гигович трансферы футбола - лето 2024 Ферхат Чифчи ещё теги

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