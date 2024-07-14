Лунёв: «Личка — тренер с философией современного футбола»

Новый вратарь «Динамо» Андрей Лунёв высказался о главном тренере команды Марцеле Личке.

Футболист признался, что пока не успел пообщаться с тренером за пределами тренировок, но отметил, что ему нравится работа Лички.

«Это тренер с философией современного футбола, он понимает все нынешние требования. Это радует», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Вратарь отметил, что в прошлом сезоне «Динамо» показывало зрелищную игру.

Уже 20 июля «Динамо» начнет новый розыгрыш Российской премьер-лиги домашним матчем против «Факела». Старт поединка запланирован на 20:00 по московскому времени.