Лунёв рассказал, почему вернулся в Россию

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв рассказал, почему решил вернуться в Россию.

Напомним, прошлый сезон 32-летний вратарь провел в азербайджанском «Карабахе». Текущим летом Лунёв отказался продлевать контракт с клубом и перебрался в «Динамо».

«Выбрал «Динамо», потому что мне и семье хотелось вернуться в Россию. Скоро ребенок пойдет в школу, важно понимание того, где мы будем жить», — приводит слова Лунёва «Матч ТВ».

Футболист добавил, что его все устраивало в «Карабахе», отметив, что благодарен клубу за проведенное время.

20 июля «Динамо» примет «Факел» в рамках первого тура РПЛ, начало — в 20:00 по мск.