Лунёв назвал свою цель в «Динамо»

Новичок московского «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос о своей цели в клубе.

«В любой команде у меня есть цель — быть первым номером и основным вратарем», — заявил Лунёв «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний голкипер перебрался в «Динамо» из «Карабаха» на правах свободного агента. С «бело-голубыми» Лунёв подписал трудовой договор на два сезона.

Совсем скоро стартует новый сезон Российской премьер-лиги. В рамках первого тура подопечные Марцела Лички примут на своем поле воронежский «Факел». Игра между командами пройдет 20 июля, начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.