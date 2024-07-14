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Лунёв назвал свою цель в «Динамо»

14 Июля 2024 • 17:43 Комментировать
Динамо Москва
...
Факел
20.07 20:00

Новичок московского «Динамо» Андрей Лунёв ответил на вопрос о своей цели в клубе.

«В любой команде у меня есть цель — быть первым номером и основным вратарем», — заявил Лунёв «Матч ТВ».

Напомним, 32-летний голкипер перебрался в «Динамо» из «Карабаха» на правах свободного агента. С «бело-голубыми» Лунёв подписал трудовой договор на два сезона.

Совсем скоро стартует новый сезон Российской премьер-лиги. В рамках первого тура подопечные Марцела Лички примут на своем поле воронежский «Факел». Игра между командами пройдет 20 июля, начало поединка запланировано на 20:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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