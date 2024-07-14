«Смолов принесёт пользу «Краснодару» — Газзаев

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о перспективах форварда Фёдора Смолова после возвращения в «Краснодар».

Специалист отметил, что «Краснодар» — не чужая команда для Смолова, но сейчас делать выводы после одной игры не стоит.

«Я думаю, что Смолов принесет пользу «Краснодару», хотя на сегодня Кордоба – это основной нападающий команды», — цитирует Газзаева Metaratings.

Напомним, текущим летом 34-летний Смолов подписал контракт с «быками» на один сезон.

13 июля «Краснодар» потерпел поражение от «Зенита» в рамках OLIMPBET Суперкубка России со счетом 2:4. Смолов провел на поле все 90 минут и отметился одним забитым мячом.