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Руководитель «Зенита» ответил на вопросы о Соболеве

14 Июля 2024 • 17:29 Комментировать

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, ответил на вопросы на тему возможного трансфера нападающего Александра Соболева из «Спартака».

«Я вообще никогда тему возможного перехода Соболева в «Зенит» не обсуждал и не собираюсь обсуждать», - цитирует Медведева «РБ Спорт».

Также Медведев высказался на тему приезда Соболева на недавнюю игру «Спартака» в кроссовках в цветах «Зенита».

«Если я выйду в красных кроссовках, это же не будет означать, что я в «Спартак» ухожу», - сказал Медведев.

В субботу «Зенит» завоевал суперкубок России, обыграв в битве за трофей «Краснодар» со счётом 4:2.

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Евро-Футбол.Ру,
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