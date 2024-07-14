Кузьмичёв считает, что «Краснодар» не станет чемпионом при Мусаеве

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв высказался о главном тренере «Краснодара» Мураде Мусаеве.

«Краснодар» был претендентом до назначения Мусаева. Это тренер не для борьбы за чемпионство. Думаю, у многих такое мнение», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению эксперта, с прошлого прихода Мусаева в «Краснодар» он никак не изменился, хотя работал в Азербайджане.

13 июля «Краснодар» проиграл «Зениту» в матче OLIMPBET Суперкубка России. Матч завершился со счетом 2:4.

В первом туре нового сезона РПЛ «Краснодар» встретится на выезде с «Ахматом». Поединок пройдет 21 июля, начало — в 20:00 по мск.