Андрей Мостовой: «У меня был вариант с Европой»

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос о возможном переезде в европейский клуб.

«Прошлый сезон сложился неудачно. До этого был вариант с Европой, сейчас пока вариантов нет. Тогда была Франция», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Футболист надеется, что в будущем у него будут варианты покруче, чем были ранее.

13 июля «Зенит» одержал победу над «Краснодаром» в рамках OLIMPBET Суперкубка России. Встреча завершилась со счетом 4:2. Мостовой провел на поле 61 минуту, но голевыми действиями не отметился.

Контракт 26-летнего игрока с «Зенитом» рассчитан до конца сезона-2026/27.