Наумов: «Кассьерра выглядел слабо, но такие игры у него случаются»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением об игре форварда «Зенита» Матео Кассьерры в минувшем матче с «Краснодаром».

Напомним, 13 июля состоялся матч за OLIMPBET Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром». Встреча завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2.

«Он выглядел слабо, но такие игры у него случаются. Матео может потеряться в матче, но если он собран, то может реализовать любой момент», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, «Зенит» не отпустит Кассьерру, даже если подпишет нового форварда.

В минувшей игре Кассьерра провел на поле все 90 минут, но результативными действиями не отметился.