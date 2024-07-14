У «Зенита» нет конкурентов – Петржела

Властимил Петржела, который в своё время тренировал «Зенит», высказался после завоевания питерцами очередного трофея – суперкубка России. В битве за этот трофей «сине-бело-голубые» в субботу обыграли «Краснодар» со счётом 4:2.

«Я уже говорил, что «Зенит» – это лучшая команда России. Даже не сомневался, что победа в Суперкубке достанется именно «Зениту», потому что в чемпионате России нет команд, которые могут составить им конкуренцию», - цитирует Петржелу Metaratings.

Теперь «Зенит» будет готовиться к старту в чемпионате России. В первом туре команда Сергея Семака будет играть против «Крыльев Советов» на выезде. Игра пройдёт в субботу, 20 июля, и стартует в 17:30 по московскому времени.