Агент: К Дивееву есть интерес из-за рубежа

Олег Ерёмин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, ответил на вопрос о возможном отъезде своего клиента в европейский клуб.

— Интерес из-за рубежа есть, но пока это не то, что интересно нам, — сказал Ерёмин порталу «РБ Спорт».

Агент пояснил, что речь идет о не самых больших клубах за пределами топ-5 европейских лиг.

В прошедшей кампании 24-летний футболист появился на поле в 15 играх с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

Действующий трудовой договор Дивеева с ЦСКА рассчитан до середины 2028 года. Специалисты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в шесть миллионов евро.