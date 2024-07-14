Агент дал чёткий ответ по будущему Барриоса

Агент Луис Фелипе Поссо, который работает с полузащитником «Зенита» Вильмаром Барриосом, ответил на вопрос, останется ли футболист в питерском клубе.

«Да, он остаётся», - цитирует Поссо «Спорт День за Днём».

За «Зенит» Вильмар Барриос выступает с февраля 2019 года. С тех пор колумбиец провёл 190 официальных матчей, в которых записал на свой счёт три гола и шесть результативных передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 30-летнего Барриоса в 12 миллионов евро.

В субботу «Зенит» обыграл «Краснодар» со счётом 4:2 и стал обладателем суперкубка России.