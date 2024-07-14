Койта: «Хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом России»

Новичок ЦСКА Секу Койта поделился ожиданиями от своего первого сезона в составе российского клуба.

Текущим летом 24-летний нападающий присоединился к ЦСКА на правах свободного агента.

Койта заявил, что хочет выигрывать трофеи, ведь ЦСКА является большим клубом, который должен находиться на вершине.

— Хочу, чтобы ЦСКА стал чемпионом России. Понятное дело, для этого надо много и усердно работать, и я готов к этому, — приводит слова малийца Bobsoccer.

Прошлый розыгрыш Российской премьер-лиги ЦСКА завершил на шестой строчке в турнирной таблице.

В первом туре нового сезона РПЛ подопечные Марко Николича проведут гостевой поединок против «Ростова».