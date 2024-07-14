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Тренер – о Клаудиньо: «Насильно в «Зените» никого не держим»

14 Июля 2024 • 16:31 Комментировать

Вильям де Оливейра, член тренерского штаба питерского «Зенита», высказался на тему будущего Клаудиньо. Тренер сообщил, что на сегодняшний день нет ясности о том, останется ли бразилец в питерском клубе.

«Насильно здесь никого не держим. Если предложение будет устраивать и клуб, и футболиста, и его представителя, то, конечно, как мы уже видели в ситуации с Малкомом, ключевой игрок может быть продан», - цитирует де Оливейру Sport24.

Ранее Клаудиньо выразил недовольство своей заменой в матче «Зенита» за суперкубок России. Впрочем, после игры главный тренер Сергей Семак заверил журналистов в том, что никакого конфликта между ним и Клаудиньо нет.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Клаудиньо в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артур Вильям де Оливейра Клаудиньо Виллиам де Оливейра ещё теги
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