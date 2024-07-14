Смолов высказался о своём периоде в «Динамо»

В летнее трансферное окно нападающий Фёдор Смолов сменил клуб, перебравшись из «Динамо» в «Краснодар» в статусе свободного агента. Опытный футболист высказался о своём периоде в московском клубе.

«Мой отрезок в «Динамо» получился хорошим. Но тоже, к сожалению, не получилось выиграть трофей: были в финале Кубка, близки ко второму месту с Сандро, провальный сезон с Йокановичем, но тогда и состав был достаточно молодой и не очень конкурентный. А когда усилились перед сезоном, соответственно и боролись за чемпионство», - цитирует Смолова «Чемпионат».

Всего за «Динамо» Фёдор Смолов провёл 157 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 29 голов и 17 результативных передач на партнёров. Стоит сказать, что 34-летний форвард мог остаться в московском клубе, но стороны не смогли договориться об условиях нового контракта. В итоге Смолов вернулся в «Краснодар», за который уже выступал ранее.

В первом туре Российской премьер-лиги «Краснодар» сыграет против «Ахмата». Матч пройдёт в воскресенье, 21 июля.