Наумов — о Глушенкове: «Великолепный дебют»

Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче с «Краснодаром».

Напомним, встреча OLIMPBET Суперкубка России завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2. Глушенков провел на поле все 90 минут и оформил дубль в своей дебютной игре за клуб.

«Глушенков прекрасно выступил: великолепный дебют. Он играл так, будто всю жизнь находится в «Зените», — приводит слова Наумова «Матч ТВ».

20 июля «Зенит» сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по столичному времени.