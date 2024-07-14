Динияр Билялетдинов: Победа «Зенита» не удивила

Экс-футболист «Эвертона» Динияр Билялетдинов отреагировал на победу «Зенита» в минувшем матче с «Краснодаром».

Напомним, встреча OLIMPBET Суперкубка России завершилась победой «сине-бело-голубых» со счетом 4:2.

«Новость, что «Зенит» победил, не удивила. Это сильный коллектив, регулярно забирающий лучших игроков из других команд», — приводит слова Билялетдинова «Спорт-Экспресс».

В субботу, 20 июля, подопечные Сергея Семака проведут выездной матч против «Крыльев Советов» в рамках первого тура нового сезона Российской премьер-лиги. Начало игры запланировано на 17:30 по мск.