Дуглас Сантос рассказал, останется ли в «Зените»

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос поделился информацией о своём будущем.

— Я связываю свое будущее с «Зенитом». Я точно остаюсь в этом сезоне в команде. Мне здесь все нравится, не думаю об уходе из «Зенита», — приводит слова Сантоса портал «РБ Спорт».

Напомним, бразилец выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Сантос уже успел провести один матч, одержав вместе с командой победу над «Краснодаром» (4:2) в рамках OLIMPBET Суперкубка России.

Действующий трудовой договор 30-летнего Сантоса с «Зенитом» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в12 миллионов евро.