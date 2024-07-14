Евсеев назвал Глушенкова одним из лучших российских игроков

Известный тренер Вадим Евсеев высказался о быстрой адаптации Максима Глушенкова в составе «Зенита». В субботу летний новичок «сине-бело-голубых» забил два гола «Краснодару», и питерцы за счёт победы 4:2 завоевали трофей – суперкубок России.

«Просто «Зенит» взял одного из лучших игроков нашего футбола, Глушенкову легко встроиться в состав «Зенита». Вот у вас и сложилось ощущение, что он в команде не первый год», - цитирует Глушенкова Metaratings.

Следующий матч «Зенит» проведёт в субботу, 20 июля. В этот день команда Сергея Семака в стартовом туре Российской премьер-лиги будет играть против «Крыльев Советов» на выезде.