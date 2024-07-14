Денисов: «Спартак» готовится выиграть у «Оренбурга»

Защитник московского «Спартака» Даниил Денисов высказался о предстоящем матче против «Оренбурга» в рамках первого тура чемпионата России.

«Готовимся выиграть у «Оренбурга» в первом туре, готовимся бороться. Искусственное поле, жара – знакомые условия, в принципе», — приводит слова Денисова «Советский спорт».

«Спартак» сыграет на выезде с «Оренбургом» в следующее воскресенье, 21 июля. Начало поединка первого тура нового сезона чемпионата России запланировано на 17:30 по московскому времени.

Напомним, по итогам прошлого розыгрыша РПЛ «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице.