Игрок «Зенита» Вендел принял решение по будущему

Полузащитник «Зенита» Маркус Вендел принял решение по будущему. Агент футболиста Тьяго Рибейро недавно прилетал в Санкт-Петербург для изучения ситуации вокруг 26-летнего бразильца. При этом сам Вендел не планирует уходить из «Зенита» - футболисту в питерском клубе всё нравится, рассказывает Legalbet.

Ранее в прессе появлялась информация о возможном трансфере Вендела из «Зенита» в «Галатасарай».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Маркуса Вендела в 20 миллионов евро. Всего за «Зенит» бразилец провёл 124 официальных матча, в которых забил 20 голов и отдал 25 голевых передач на партнёров.