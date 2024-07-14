Денисов: «К сезону «Спартак» должен подойти в оптимальной форме»

Защитник столичного «Спартака» Даниил Денисов поделился комментарием о текущем состоянии команды.

— У нас еще чуть больше недели до старта сезона, поэтому проведем еще один товарищеский матч, подготовительный. К сезону должны подойти в оптимальной форме, — цитирует Денисова «Советский спорт».

В прошлом сезоне Денисов появился на поле в 29 матчах во всех турнирах и записал на свой счет три результативные передачи.

21 июля «Спартак» встретится на выезде с «Оренбургом» в рамках первого тура нового розыгрыша Российской премьер-лиги. Начало поединка запланировано на 17:30 по московскому времени.